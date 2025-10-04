«Заявлять, что Сперцяна спровоцировали, низко, подло и не по-мужски. Вы же видели на картинке, что он идет и что-то говорит Ндонгу». Гендиректор «Ахмата» Айдамиров про конфликт игроков

Ахмед Айдамиров осудил поведение Эдуарда Сперцяна.

– Сейчас нам известно ровно то, что заявил Ндонг. У нас нет оснований не доверять своему футболисту. Вы же видели на картинке, что Сперцян идет и что-то говорит.

– Как прокомментируете слова Сперцяна о том, что Ндонг провоцировал?

– Мы должны комментировать слова Сперцяна, который затеял эту провокацию? Не Сперцян же, если его провоцировали, бросился на Ндонга?

Вы знаете, как люди относятся к таким высказываниям. А после этого заявлять, что его [Сперцяна] провоцировали, – это низко, подло и не по-мужски. Больше тут комментировать нечего – будем разбираться, – заявил генеральный директор «Ахмата ».

«Закрой рот, черное говно». Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на португальском, из-за чего началась стычка

Сперцян утверждает, что не называл Ндонга «черным говном»: «Я такого в жизни не скажу. Это он мне сказал: «La concha tu madre» – перевод все знают»