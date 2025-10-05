Ндонг не намерен покидать «Ахмат» из-за расового конфликта со Сперцяном: «Я профессионал, но удивлен, что такие слова говорит капитан соперника»
Усман Ндонг не собирается покидать «Ахмата» из-за конфликта с Эдуардом Сперцяном.
После матча РПЛ с «Краснодаром» (0:2) защитник грозненцев заявил, что капитан «быков» оскорбил его на почве расизма.
— Этот эпизод не испортит впечатления от России, болельщиков, чемпионата?
— Для меня это плохо. Я не знаю, как на это будут смотреть люди.
— Эта ситуация может повлиять на ваш настрой покинуть клуб?
— Нет, конечно. Я профессионал, но, повторюсь, что удивлен тем, что такие слова говорит капитан команды соперника.
— Как ваши партнеры отреагировали на это?
— Ребята не знали, что он сказал. После в раздевалке я им объяснил, они восприняли это отрицательно, — сказал Ндонг.
«Закрой рот, черное говно». Сперцяна обвиняют в расизме (он отрицает), «Ахмат» идет в ЭСК
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости