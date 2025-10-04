Гендиректор «Акрона» об 1:1: «Мы как команда были гораздо сильнее «Зенита». Должны были забирать три очка»
Константин Клюшев считает, что «Акрон» мог обыграть «Зенит».
Команд сыграли вничью 1:1 в матче Мир РПЛ.
«Должны были забирать три очка. Ребята бились. Именно как команда мы были гораздо сильнее, чем «Зенит».
Мы продолжаем придерживаться нашего последовательного курса. Ничего не меняется», – сказал генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев.
«Зенит» чуть не проиграл «Акрону»! Дзюба не забил пенальти на 94-й
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости