Гендиректор «Акрона» об 1:1: «Мы как команда были гораздо сильнее «Зенита». Должны были забирать три очка»

Константин Клюшев считает, что «Акрон» мог обыграть «Зенит».

Команд сыграли вничью 1:1 в матче Мир РПЛ .

«Должны были забирать три очка. Ребята бились. Именно как команда мы были гораздо сильнее, чем «Зенит».

Мы продолжаем придерживаться нашего последовательного курса. Ничего не меняется», – сказал генеральный директор «Акрона » Константин Клюшев.

«Зенит» чуть не проиграл «Акрону»! Дзюба не забил пенальти на 94-й