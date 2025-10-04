  • Спортс
  • Тедеев о незабитом пенальти Дзюбы «Зениту»: «Артем был выхолощен к концу матча. Перед игрой он сказал правильную речь, я невольно вспомнил, что он делал на ЧМ как личность, когда он всколыхнул всю страну»
Тедеев о незабитом пенальти Дзюбы «Зениту»: «Артем был выхолощен к концу матча. Перед игрой он сказал правильную речь, я невольно вспомнил, что он делал на ЧМ как личность, когда он всколыхнул всю страну»

Заур Тедеев объяснил, почему Артем Дзюба не реализовал пенальти против «Зенита».

Встреча прошла в субботу в Самаре и закончилась вничью со счетом 1:1. Дзюба не реализовал пенальти на 95‑й минуте матча.

«Перед игрой сегодня Артем сказал правильную речь, я невольно вспомнил, что он делал на ЧМ как личность, когда он всколыхнул всю страну. В определенный момент он всколыхнул и мое сердце. Уверен, это и помогло футболистам.

Артем был выхолощен к концу матча, и поэтому так сложилось с точки зрения пенальти. Это определенный образ эмоций, который может повлиять даже на самого выдающегося футболиста, который есть сегодня в российской реальности. Я благодарен футболистам, они создавали много моментов. Мы могли выжать из них больше, особенно в первом тайме.

Во втором тайме в силу обстоятельств некоторые футболисты только вышли из лазарета, очень сложно вносить корректировки. Все футболисты, которые вышли на замену, внесли огромнейший вклад. Всем абсолютное спасибо за то, что они есть. Мы ими гордимся. Матч удался, думаю, что Господь в следующий раз нас обязательно в такой ситуации вознаградит победой. В этом нет сомнений, – сказал тренер «Акрона».

Опубликовано: Sports
Источник: «Матч ТВ»
