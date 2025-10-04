  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тедеев про 1:1 с «Зенитом»: «Акрон» должен был побеждать – не из-за пенальти, а из-за созданных моментов. Судьи не дрогнули – это делает наш футбол сильнее. Дзюба – гладиатор»
16

Тедеев про 1:1 с «Зенитом»: «Акрон» должен был побеждать – не из-за пенальти, а из-за созданных моментов. Судьи не дрогнули – это делает наш футбол сильнее. Дзюба – гладиатор»

Заур Тедеев считает, что «Акрон» должен был обыграть «Зенит».

Команды сыграли вничью 1:1 в матче Мир РПЛ.

– С такой концовкой довольны результатом?

– Нет, недоволен результатом. Мы должны были побеждать, причем не только из‑за пенальти, а в большей степени из‑за того, что мы создали принципиально больше опасных моментов.

То, что футболисты сегодня так взаимодействовали все вместе, я безумно благодарен им за это. Они провели хорошую работу.

Что касается судейства, хочу их отметить, что они не дрогнули в какой‑то определенный момент. Это делает наш футбол сильнее.

У вратаря Александра Васютина заболела нога, он вводил мяч рукой. В тренировочном процессе все было хорошо. Поэтому Виталий Гудиев разминался. Но Васютин проявил характер, волю и сыграл сегодня нормально. Хочу еще раз отметить футболистов, которые выходили на поле.

Касаемо разговора с Дзюбой после матча, Артем – истинный боец, гладиатор. Он приучен к тому, чтобы всегда стараться побеждать. В такой момент ему ничего говорить не нужно. Нужно проявить к нему доброту, тепло и поддержку.

Пенальти – такой момент, когда случается так, что ты можешь не забить. Хочу Дзюбу только поддержать и сказать огромное спасибо за то, что он делает для развития футбола в России, – сказал главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.

Дзюба не забил пенальти на 94-й, всего один удар в створ. «Зенит» чуть не проиграл «Акрону»

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?2849 голосов
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoсудьи
Сергей Цыганок
logoАкрон
logoАлександр Васютин
logoпремьер-лига Россия
logoВиталий Гудиев
logoЗаур Тедеев
logoМатч ТВ
logoАртем Дзюба
logoЗенит
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семак о пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой: «Все уже запутались с трактовками. Для меня это темный лес, понятия не имею. Арбитры сами‑то понимают?»
6653 минуты назад
Дзюба на 95-й не забил пенальти «Зениту» при 1:1. Цыганок после ВАР назначил 11-метровый в пользу «Акрона» из-за игры рукой Дугласа в штрафной
86сегодня, 12:10Фото
Главные новости
«Ковентри» Лэмпарда выиграл 3 матча подряд с общим счетом 12:0. Команда идет без поражений в Чемпионшипе – 5 побед и 4 ничьих
24 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Айнтрахта», «Боруссия» Дортмунд принимает «РБ Лейпциг», «Байер» – «Унион»
79 минут назадLive
Как устроен Спортс’’ изнутри? Рассказали все о модерации, авторизации и защите данных в подкасте «Коллеги, добрый день!»
9 минут назадПодкасты
Чемпионат Англии. «Челси» против «Ливерпуля», «МЮ» принимает «Сандерленд», «Арсенал» – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» победил «Лидс»
5711 минут назад
«Барса» собирается выйти из проекта Суперлиги. Клубу понравились изменения в формате ЛЧ, каталонцы считают, что теперь УЕФА их уважает (RAC1)
6337 минут назад
Чемпионат Италии. «Интер» против «Кремонезе», «Лацио» принимает «Торино», «Ювентус» сыграет с «Миланом» в воскресенье
639 минут назадLive
Семак о пенальти в ворота «Зенита» за игру рукой: «Все уже запутались с трактовками. Для меня это темный лес, понятия не имею. Арбитры сами‑то понимают?»
6653 минуты назад
Экс-судья Федотов о пенальти в ворота «Зенита»: «Рука отставлена в сторону и увеличивает площадь тела, мяч направлен в сторону ворот. Правильное решение»
18сегодня, 12:36
Семак про 1:1 с «Акроном»: «Пропущенный мяч «Зенита» – грубая ошибка, в остальном в обороне сыграли нормально. Замена Мантуана? Не очень удачная игра, пару раз терял позицию»
39сегодня, 12:35
Дмитрий Губерниев: «Станкович – деструктивный элемент, зачем нужен этот неуловимый Джо? Он обречен, ЦСКА выиграет дерби»
38сегодня, 12:25
Ко всем новостям
Последние новости
Игор Тудор: «Горжусь Модричем – в 40 лет он играет на высочайшем уровне. Надеюсь, Лука сыграет отстойно против «Юве»
1 минуту назад
«Боруссия» Дортмунд – «РБ Лейпциг». 0:1 – Баумгартнер забил на 7-й. Онлайн-трансляция
31 минуту назадLive
«Краснодар» – «Ахмат». Кордоба, Мелкадзе, Сперцян и Садулаев играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:30
64 минуты назад
«Рубин» – «Крылья Советов». 2:0 – Арройо забил первый гол в России, Ходжа тоже отличился. Онлайн-трансляция
168 минут назадLive
Гендиректор «Акрона» об 1:1: «Мы как команда были гораздо сильнее «Зенита». Должны были забирать три очка»
28 минут назад
«Байер» – «Унион». Васкес и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
154 минуты назад
Дмитрий Губерниев: «ЦСКА может вбить гвоздь в гробик отставки Станковича из «Спартака». Выступить в роли могильщика процесса похорон тренера»
919 минут назад
Ламменс дебютирует за «МЮ» против «Сандерленда». Байындыр играл в прошлых 6 матчах АПЛ
524 минуты назад
Первая лига. «Спартак» Кострома и «Уфа» не забили, «Факел» принимает «Волгу», «Урал» сыграет с «КАМАЗом» в понедельник
339 минут назад
Чемпионат Турции. «Галатасарай» против «Бешикташа»
144 минуты назад