«Крылья» проиграли 3 матча подряд в РПЛ. У самарцев лишь одна победа в основное время за 12 последних игр во всех турнирах

«Крылья Советов» проиграли 3 матча подряд в Мир РПЛ.

Сегодня самарцы на выезде уступили «Рубину» (0:2). До этого были поражения от «Динамо» и «Спартака» в чемпионате.

За последние 12 матчей у «Крыльев» лишь одна победа в основное время во всех турнирах. При этом по пенальти в Фонбет Кубке России они обыгрывали «Динамо» и «Сочи».