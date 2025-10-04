Фаната, у которого были татуировки с нацистской символикой, задержали во время матча «Крылья» – «Сочи». Полиция составила административный протокол

В Самаре задержали болельщика с запрещенными татуировками.

Во время матча «Крылья Советов» – «Сочи » на стадионе правоохранители задержали 29-летнего болельщика.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, мужчина нарушил правила поведения при проведении спортивного соревнования. У него на теле обнаружили татуировки с нацистской символикой.

В отношении задержанного составили административный протокол.