Фаната, у которого были татуировки с нацистской символикой, задержали во время матча «Крылья» – «Сочи». Полиция составила административный протокол
В Самаре задержали болельщика с запрещенными татуировками.
Во время матча «Крылья Советов» – «Сочи» на стадионе правоохранители задержали 29-летнего болельщика.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, мужчина нарушил правила поведения при проведении спортивного соревнования. У него на теле обнаружили татуировки с нацистской символикой.
В отношении задержанного составили административный протокол.
