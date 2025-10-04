Минниханов и Федорищев присутствуют на игре «Рубина» и «Крыльев». Губернатора Самарской области освистали фанаты гостей
Рустам Минниханов и Вячеслав Федорищев посетили матч «Рубин» – «Крылья Советов».
Как пишет телеграм-канал «Инсайдлар», при объявлении диктором раису Татарстана аплодировали, а губернатора Самарской области освистали самарские болельщики.
Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Инсайдлар»
