Аморим о том, понимают ли игроки «МЮ» его схему: «Нельзя сказать, что что-то не работает, если это срабатывало ранее»

Рубен Аморим высказался о том, понимают ли игроки «МЮ» его схему.

«Да, против «Брентфорда» игра получилась рваной, но нельзя говорить, что что-то не работает, если это срабатывало на прошлых выходных. В один день схема работает, в другой – нет. Дело в том, как мы выполняем одни и те же вещи.

Нам нужно делать все одинаково, одним и тем же образом, каждый раз. А мы не выполняем это одинаково изо дня в день. Однако у кого-то из вас может быть другое мнение, и это нормально», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».