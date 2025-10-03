Пол Скоулз: «Если Аморима уволят в воскресенье, все мы скажем: «Да, #####, самое время!» У него было оправдание в прошлом сезоне, но в этом есть все необходимое – а побед недостаточно»

Пол Скоулз считает, что Рубену Амориму пора освободить пост тренера «МЮ».

«Никому из нас не нравится говорить про увольнение тренеров, но если бы его уволили в воскресенье, то мы все сказали бы: «Да, ##### (блин – Спортс”), самое время! Ничего удивительного».

В прошлом сезоне у него было оправдание. Он не мог тренировать команду. Точнее, мог, но каждые три дня были матчи. Теперь же у него есть все необходимое, клуб потратил 200 млн фунтов, у Рубена есть три недели между матчами, чтобы реализовать все, что он хочет, и привить свой стиль. Но нет никаких признаков улучшения, не так ли?

Хотелось бы, чтобы он преуспевал, но для этого нужно выигрывать матчи, а сейчас побед недостаточно для того, чтобы гарантировать себе место во главе команды», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед ».