Пол Скоулз: «Если Аморима уволят в воскресенье, все мы скажем: «Да, #####, самое время!» У него было оправдание в прошлом сезоне, но в этом есть все необходимое – а побед недостаточно»
Пол Скоулз считает, что Рубену Амориму пора освободить пост тренера «МЮ».
«Никому из нас не нравится говорить про увольнение тренеров, но если бы его уволили в воскресенье, то мы все сказали бы: «Да, ##### (блин – Спортс”), самое время! Ничего удивительного».
В прошлом сезоне у него было оправдание. Он не мог тренировать команду. Точнее, мог, но каждые три дня были матчи. Теперь же у него есть все необходимое, клуб потратил 200 млн фунтов, у Рубена есть три недели между матчами, чтобы реализовать все, что он хочет, и привить свой стиль. Но нет никаких признаков улучшения, не так ли?
Хотелось бы, чтобы он преуспевал, но для этого нужно выигрывать матчи, а сейчас побед недостаточно для того, чтобы гарантировать себе место во главе команды», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед».
Победа «Динамо»
Ничья
Победа «Локомотива»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости