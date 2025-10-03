  • Спортс
21

Батт про «МЮ»: «Клуб прогнил снизу доверху. Увольте Аморима – и кто придет? Никто не может назвать имя. Даже Фергюсон не смог бы все мгновенно перевернуть, Пеп, Клопп – это не сработает»

Никки Батт считает, что у «Манчестер Юнайтед» нет способа быстро все наладить.

«Фундаментально клуб сейчас прогнил снизу доверху. Увольте Аморима завтра – и кто придет? Никто не знает, никто не может назвать ни одного имени.

Если бы вы привели туда сэра Алекса в расцвете сил, он не смог бы перевернуть всё мгновенно, это заняло бы время. Возьми туда Пепа или Клоппа – и это не сработает», – сказал бывший полузащитник «МЮ».

«Динамо» против «Локомотива». Угадаете результат?192 голоса
Победа «Динамо»Динамо Москва
Ничьяпремьер-лига Россия
Победа «Локомотива»Локомотив
