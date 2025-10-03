Ширер про «МЮ»: «В таких условиях сложно играть, но после ухода футболисты блистают: Мактоминей, Хейлунд, Антони, Рэшфорд. Аморим повторяет одно и то же, и ничего не меняется»
Алан Ширер не согласился с Уэйном Руни насчет «Манчестер Юнайтед».
Ранее экс-форвард манкунианцев раскритиковал футболистов за отсутствие желания биться на поле.
«В последние пару лет сложно играть в таких условиях, как в «Манчестер Юнайтед». Очевидно, в этом месте сложно выходить и играть. Особенно сейчас, думаю, учитывая обстоятельства.
Ты слышишь, как тренер неделю за неделей повторяет одно и то же, и ничего не меняется. Сейчас там сложно играть, и факты это подтверждают: стоит кому-то уйти – и они начинают играть действительно хорошо. Мактоминей, Хейлунд, Антони, Рэшфорд... Санчо, думаю, не входит в этот список, но большинство ушедших из клуба футболистов начинают блистать, не так ли?» – сказал бывший нападающий сборной Англии в подкасте The Rest is Football.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Manchester Evening News
