Ширер про «МЮ»: «В таких условиях сложно играть, но после ухода футболисты блистают: Мактоминей, Хейлунд, Антони, Рэшфорд. Аморим повторяет одно и то же, и ничего не меняется»

Алан Ширер не согласился с Уэйном Руни насчет «Манчестер Юнайтед».

Ранее экс-форвард манкунианцев раскритиковал футболистов за отсутствие желания биться на поле.

«В последние пару лет сложно играть в таких условиях, как в «Манчестер Юнайтед ». Очевидно, в этом месте сложно выходить и играть. Особенно сейчас, думаю, учитывая обстоятельства.

Ты слышишь, как тренер неделю за неделей повторяет одно и то же, и ничего не меняется. Сейчас там сложно играть, и факты это подтверждают: стоит кому-то уйти – и они начинают играть действительно хорошо. Мактоминей, Хейлунд , Антони , Рэшфорд ... Санчо, думаю, не входит в этот список, но большинство ушедших из клуба футболистов начинают блистать, не так ли?» – сказал бывший нападающий сборной Англии в подкасте The Rest is Football.