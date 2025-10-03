Аморим о критике: «Это нормально, от результатов не убежишь, есть багаж прошлого сезона. В этом «МЮ» проиграл 3 матча из 6 – схема тут ни при чем»

Рубен Аморим отреагировал на критику.

«Это нормально, от результатов не убежишь. Да, есть багаж прошлого сезона, но для меня прошлый сезон не имеет значения. В этом мы провели шесть матчей и проиграли три. Система тут ни при чем. У людей разные мнения, это нормально.

Не время говорить, время показывать. Матчи в этом сезоне совершенно другие. Дело не в позиционировании на поле. Мне нечего сказать сейчас, моя задача — подготовить команду.

Нам нужно делать одно и то же каждый день одним и тем же образом», – сказал тренер «Манчестер Юнайтед».