  • Невилл про «МЮ»: «Некоторые футболисты сомневаются в системе. Иногда трудно смотреть на Маунта на профильной позиции, но ставить его левым защитником – нелепо»
Невилл про «МЮ»: «Некоторые футболисты сомневаются в системе. Иногда трудно смотреть на Маунта на профильной позиции, но ставить его левым защитником – нелепо»

Гари Невилл остался недоволен игрой «Манчестер Юнайтед» против «Брентфорда».

Команда тренера Рубена Аморима уступила со счетом 1:3 в матче АПЛ.

«Матч против «Брентфорда» был действительно неудачным и вызвал беспокойство.

Впервые я интуитивно почувствовал, наблюдая за игрой по телевизору, видя лица и язык тела игроков, что некоторые из них действительно сомневаются в системе и в том, что происходит.

В матче произошло кое-что, о чем говорил две-три недели назад и сказал, что мы не можем этого больше увидеть. Я сказал, что Мэйсон Маунт оказался на позиции левого крайнего защитника.

Тренер, у которого есть идея, должен убедиться, что он доносит ее до игроков, а не метается в разные стороны, что иногда может подорвать ваши попытки достичь цели.

Когда ты ставишь Маунта на позицию левого защитника – а за пять минут за до конца матча с «Брентфордом» это снова произошло – это начинает выглядеть отвратительно.

Нельзя ставить его левым защитником. Этого не может быть. Я не могу смотреть на Маунта, который играет левого защитника.

Иногда мне было трудно смотреть на того, как он играет на профильной позиции, но ставить его на левым защитником – это нелепо», – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл.

