Евгений Ловчев: «Семака недавно называли великим, а теперь критикуют, изменился состав, надо дать время. Мы Гвардиолу недавно считали самым великим, а у него команда валится»

Евгений Ловчев призвал не критиковать тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Начались разговоры об отставке. Но надо дать тренеру время, хотя бы год. Вспомните: недавно его называли великим, а теперь критикуют. Просто изменился состав, и команда уже не та. Такое бывает.

Недавно мы считали самым великим тренером Гвардиолу , а у него команда валится сейчас, они не на первом месте. Но у них сменился состав», – сказал бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Ловчев.

«Зенит » занимает 4-е место в Мир РПЛ перед 11-м туром, на 2 очка отставая от лидирующего ЦСКА. «Ман Сити » идет 7-м в АПЛ после шести туров, на 5 баллов отставая от лидирующего «Ливерпуля».