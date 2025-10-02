Генсек РФС Митрофанов о словах Дегтярева про Семака: «Михаил Владимирович пошутил. Не стоит к нему цепляться»
Генсек РФС отреагировал на слова Михаила Дегтярева про Сергея Семака.
Ранее министр спорта России Дегтярев высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».
«Михаил Владимирович пошутил. Не стоит к нему цепляться из-за этих слов», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости