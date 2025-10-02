  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генсек РФС Митрофанов о словах Дегтярева про Семака: «Михаил Владимирович пошутил. Не стоит к нему цепляться»
63

Генсек РФС Митрофанов о словах Дегтярева про Семака: «Михаил Владимирович пошутил. Не стоит к нему цепляться»

Генсек РФС отреагировал на слова Михаила Дегтярева про Сергея Семака.

Ранее министр спорта России Дегтярев высказался о тех, кто критикует его идею ужесточения лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз».

«Михаил Владимирович пошутил. Не стоит к нему цепляться из-за этих слов», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
logoМихаил Дегтярев
logoпремьер-лига Россия
Министерство спорта России
logoСергей Семак
logoЗенит
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Свидетель по делу о драке в «Кофемании» угрожал Смолову связями в ФСБ и ФСО и предлагал уладить конфликт за 1 млн долларов. Федор отказал (Иван Карпов)
12 минуты назад
«Арсенал» – фаворит ЛЧ после 2-го тура по версии суперкомпьютера Opta. «Ливерпуль» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Сити» – 4-й, «Бавария» – 5-я, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й
1119 минут назад
Черданцев и Нагучев прокомментируют дерби ЦСКА и «Спартака» в 11-м туре РПЛ
1219 минут назад
Митрофанов о возвращении России в 2025-м: «Мы надежду сохраняем. Внешнеполитическая ситуация постоянно меняется, шансы к нулю не стремятся»
937 минут назад
Глава «Кайрата» о давке возле стадиона перед матчем с «Реалом»: «Сожалеем, что часть болельщиков испытала неудобства. Интерес к матчу был колоссальный, мы сделали все возможное, чтобы справиться»
346 минут назад
Бабаев о суде с Федотовым: «ЦСКА сделал все, чтобы разойтись полюбовно. Жалко времени и репутационных потерь, но страница перевернута, идем дальше»
1752 минуты назад
Тороп о том, что Калмурзе из «Кайрата» подарили машину после 0:5 с «Реалом»: «Я бы не принял такой подарок, сыграй мы так с условной «Барселоной»
1459 минут назад
ЭСК признала правильными 84% решений арбитров в этом сезоне РПЛ, ошибочными – 8 из 49 («СЭ»)
21сегодня, 08:27
«Матч ТВ» предложил около 28 млрд рублей за эксклюзивные права на трансляцию РПЛ в следующие 4 года («РБ Спорт»)
92сегодня, 08:27
Глава «Кайрата» о 0:5 с «Реалом»: «Игроков нельзя ни в чем упрекнуть: они подарили стране исторический момент. Весь Казахстан жил этим матчем»
23сегодня, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Анри об «Арсенале»: «У команды большие шансы на трофеи в этом году – запасные могут изменить ход игры. Чтобы пройти весь сезон, нужна скамейка запасных»
4 минуты назад
«Барселона» сыграет с «Олимпиакосом» на «Олимпик Льюис Компанис». Клуб еще не получил разрешения от города на использование «Камп Ноу»
232 минуты назад
Виртц, Киммих, Вольтемаде, Шлоттербек, Горетцка – в составе сборной Германии на матчи с Люксембургом и Северной Ирландией в квалификации ЧМ
335 минут назад
Лукин о дерби со «Спартаком»: «ЦСКА надо забирать три очка и спокойно уезжать в сборную»
646 минут назад
Оливье Жиру: «Я чувствую себя так же хорошо физически, как и 10 лет назад. Надо уделять внимание каждой детали – тело должно быть святилищем, которое нужно беречь»
258 минут назад
Ловчев о критике Родниной как депутата: «Для меня она бог и великая спортсменка»
13сегодня, 08:52
Де Брюйне о реакции на замену с «Миланом»: «С Конте проблем не было. Он должен найти для меня позицию, мы можем меняться с Мактоминеем. Я победитель – хочу играть и менять ситуацию»
3сегодня, 08:43
«Динамо» Махачкала – «Ростов». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
3сегодня, 08:38
Мажич о Карасеве: «Он немного потерял уверенность, но вернул ее. Иногда возникает самоуверенность, когда долгое время все идет хорошо. Сергей знает свои проблемы и работает над ними»
1сегодня, 08:30
Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Кристал Пэлас», «Ноа» сыграет с «Риекой», «Фиорентина» против «Сигмы»
2сегодня, 08:20