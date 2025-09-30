«Зенит» не проигрывает 10 матчей подряд – 8 побед, 2 ничьих

«Зенит» продлил серию без поражений до 10 игр.

Команда Сергея Семака одолела «Рубин » (1:0) в FONBET Кубке России. Ранее были одержаны еще 7 побед, 2 матча завершились вничью.

В последний раз петербуржцы проигрывали 9 августа – «Ахмату» (0:1) в Мир РПЛ .

4 октября «Зенит » встретится с «Акроном» в чемпионате.