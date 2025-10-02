Ловчев о критике Родниной как депутата: «Для меня она бог и великая спортсменка»

Евгений Ловчев отреагировал на критику деятельности Ирины Родниной как депутата.

– Сейчас многие критикуют спортсменов-депутатов, например, Роднину. Понимаете почему?

– Для меня Ирина Роднина – величайшая спортсменка и мой друг. Она великая спортсменка. Могу с ней соглашаться или нет.

Для меня она бог и великая спортсменка. Все! – сказал бывший футболист «Спартака».