Ловчев о критике Родниной как депутата: «Для меня она бог и великая спортсменка»
Евгений Ловчев отреагировал на критику деятельности Ирины Родниной как депутата.
– Сейчас многие критикуют спортсменов-депутатов, например, Роднину. Понимаете почему?
– Для меня Ирина Роднина – величайшая спортсменка и мой друг. Она великая спортсменка. Могу с ней соглашаться или нет.
Для меня она бог и великая спортсменка. Все! – сказал бывший футболист «Спартака».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
