Гвардиола о серии «Ман Сити» из шести матчей без поражений: «Мы можем играть еще лучше, и мне нравится это чувство»
Пеп Гвардиола доволен серией «Манчестер Сити» из шести матчей без поражений.
5 октября «Брентфорд» примет «Сити» в рамках 7-го тура АПЛ.
– «Ман Сити» провел шесть матчей без поражений. На прошлую паузу на игры сборных вы ушли после двух поражений подряд.
– Самое радостное ощущение для меня – это то, что мы стали лучше. Мне нравится это чувство и ощущение того, что мы можем стать еще лучше.
Мне как тренеру нравится это ощущение – что мы снова играем интенсивно, поддерживаем темп. Мы стали более подвижны и стабильны.
Но мы можем играть еще лучше, и мне это нравится, – сказал главный тренер «горожан» Гвардиола.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: BBC
