Гвардиола, Артета, Гласнер и Ле Бри претендуют на награду тренеру месяца в АПЛ
Стали известны претенденты на награду тренеру месяца в АПЛ.
По итогам сентября на приз номинированы:
Микель Артета, «Арсенал» (2 победы, 1 ничья, разница голов: +4);
Оливер Гласнер, «Кристал Пэлас» (2 победы, 1 ничья, разница голов: +2);
Пеп Гвардиола, «Манчестер Сити» (2 победы, 1 ничья, разница голов: +7);
Режис Ле Бри, «Сандерленд» (1 победа, 2 ничьих, разница голов: +1);
Победителя определят путем голосования болельщиков и экспертов.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт АПЛ
