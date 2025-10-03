Алонсо о 2:5 от «Атлетико»: «Такое случается во всех командах. «Реал» не забыл об этом, но и не зацикливается. Не стоит слишком превозносить победы и унывать после поражений»
После поражения в мадридском дерби в Ла Лиге «Реал» крупно обыграл «Кайрат» (5:0) на выезде в общем этапе Лиги чемпионов.
– Какие уроки вы извлекли из взлетов и падений как на «Метрополитано»?
– Нам не стоит слишком высоко превозносить победы и слишком унывать после поражений. Чем более уравновешенными мы будем, тем лучше справимся со всем, тем лучше будут наши выступления.
Так случилось. Такое случается и будет случаться во всех командах. Мы не забыли об этом, но и не слишком зацикливаемся.
– Вам не кажется, что в «Реале» гораздо больше очагов возгораний, чем кажется на первый взгляд?
– Я не придаю этому особого значения, потому что уделяю внимание тому, что могу контролировать. Это раздевалка команды, то, чем я живу.
А все посторонние вещи... Я довольно хорошо справляюсь. Это не первый раз и не последний. Я не сильно измотан этим, – сказал главный тренер «Мадрида» Алонсо.