Алонсо о хет-трике Мбаппе «Кайрату»: «Килиан сейчас играет решающую роль в каждой игре. Я очень доволен его голами и влиянием, которое он оказывает на партнеров каждый день»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги игры с «Кайратом».

Мадридская команда одержала победу со счетом 5:0 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы приехали с четким планом, мы хотели набрать шесть очков из шести возможных. Следующая игра будет против «Юве», и нам было важно забивать голы. Цель была достигнута, игроки отнеслись к матчу серьезно и сыграли хорошо. Теперь мы возвращаемся домой с мыслями об игре с «Вильярреалом».

О хет-трике Мбаппе

«Сейчас у него такой момент, когда он играет решающую роль в каждой игре, он настолько эффективен, он хладнокровен перед воротами, и он снова это доказал. Мы должны хорошо взаимодействовать с ним, делать многое, чтобы у него были моменты. В дерби он забил отличный гол, и нам нужно, чтобы его качества развивались.

Я очень доволен Килианом, его голами и влиянием, которое он оказывает на своих партнеров по команде изо дня в день, тем, как он вовлечен в работу, и тем, что он может провести впечатляющий сезон».

О том, происходит ли с Вальверде «что-то странное».

«»Я смотрел игру и не понимаю, что вы говорите», – сказал Алонсо .