  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Алонсо о хет-трике Мбаппе «Кайрату»: «Килиан сейчас играет решающую роль в каждой игре. Я очень доволен его голами и влиянием, которое он оказывает на партнеров каждый день»
3

Алонсо о хет-трике Мбаппе «Кайрату»: «Килиан сейчас играет решающую роль в каждой игре. Я очень доволен его голами и влиянием, которое он оказывает на партнеров каждый день»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги игры с «Кайратом».

Мадридская команда одержала победу со счетом 5:0 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов. 

«Мы приехали с четким планом, мы хотели набрать шесть очков из шести возможных. Следующая игра будет против «Юве», и нам было важно забивать голы. Цель была достигнута, игроки отнеслись к матчу серьезно и сыграли хорошо. Теперь мы возвращаемся домой с мыслями об игре с «Вильярреалом». 

О хет-трике Мбаппе

«Сейчас у него такой момент, когда он играет решающую роль в каждой игре, он настолько эффективен, он хладнокровен перед воротами, и он снова это доказал. Мы должны хорошо взаимодействовать с ним, делать многое, чтобы у него были моменты. В дерби он забил отличный гол, и нам нужно, чтобы его качества развивались. 

Я очень доволен Килианом, его голами и влиянием, которое он оказывает на своих партнеров по команде изо дня в день, тем, как он вовлечен в работу, и тем, что он может провести впечатляющий сезон».

О том, происходит ли с Вальверде «что-то странное». 

«»Я смотрел игру и не понимаю, что вы говорите», – сказал Алонсо

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoХаби Алонсо
logoКайрат
logoЛига чемпионов УЕФА
logoФедерико Вальверде
logoКилиан Мбаппе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Бернардески не считает, что Роналду нарушил баланс в «Ювентусе»: «Это попытка прикрыться оправданием. Не Криштиану виноват в том, что мы не выиграли ЛЧ, а каждый из нас»
56 секунд назад
У Кейна 19 (16+3) очков в 9 матчах сезона за «Баварию». Форвард забил «Пафосу»
27 минут назад
Помните Зидана в «Реале»? Мы разыгрываем его ретрофутболку
7 минут назадТесты и игры
Израильская федерация готова судиться с Reebok из-за просьбы убрать логотип с формы: «Стоять плечом к плечу со сборной в эти времена – привилегия. Найдется более смелый и честный спонсор»
412 минут назад
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Кайрат» в гостях, «Челси» принимает «Бенфику» Моуринью, «Ливерпуль» играет с «Галатасараем», «Бавария» против «Пафоса»
66037 минут назадLive
В «Арис» Кокорина перешел экс-хавбек сборной Украины и «Аталанты» Коваленко
1543 минуты назад
Фонбет Кубок России. «Зенит» победил «Рубин», «Краснодар» против «Динамо», ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в среду
21647 минут назадLive
«Кайрат» с общим счетом 1:9 проиграл первые два матча в ЛЧ
3752 минуты назад
Мбаппе сделал 4-й хет-трик в ЛЧ и догнал Бензема. Больше только у Месси, Роналду (по 8) и Левандовского (6)
2456 минут назад
«Реал» выиграл 8 из 9 матчей сезона и проиграл «Атлетико» 2:5
16сегодня, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Айнтрахт». 2:0 – Распадори и Ле Норман забили. Онлайн-трансляция
12 минуты назадLive
«Пафос» – «Бавария». 0:3 – Кейн и Геррейру забили, у Джексона 1+1, у Олисе два ассиста. Онлайн-трансляция
33 минуты назадLive
«Интер» – «Славия». 1:0 – Лаутаро забил. Онлайн-трансляция
25 минут назадLive
«Краснодар» – «Динамо». 0:0 – серия пенальти. Онлайн-трансляция
97 минут назадLive
У Гюлера 3+5 в 10 матчах сезона за «Реал» и Турцию. Хавбек сделал ассист с «Кайратом»
18 минут назад
«Ахмат» уступил «Оренбургу» – 0:1. Команда Черчесова идет последней в группе, оренбуржцы вышли в плей-офф
310 минут назад
«Барса» отчиталась об убытках в 17 млн евро за финансовый год
215 минут назад
«Челси» – «Бенфика». 1:0 – Риос забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
3317 минут назадLive
«Галатасарай» – «Ливерпуль». 1:0 – Осимхен забил с пенальти. Онлайн-трансляция
518 минут назадLive
«Реал» победил в ЛЧ с разницей в 5 голов в ЛЧ впервые с 2021 года. Тогда разгромили «Шахтер»
125 минут назад