Алонсо о 2:5 в дерби: «Реал» был не в лучшей форме, дело не только в настрое. Это больно, но 24 часа прошли, и мы уже думаем о Лиге чемпионов»

Хаби Алонсо рассказал, чего не хватило «Реалу» в дерби с «Атлетико».

В субботу «Реал» уступил «Атлетико» (2:5) в 7-м туре Ла Лиги. 30 сентября команда сыграет на выезде с «Кайратом» в общем этапе Лиги чемпионов.

– Нужно перевернуть страницу. 24 часа прошли, мы думаем о том, что делать завтра, о команде, с которой будем играть. Мы не хотим терять очки.

– Чего не хватило команде?

– Есть футбольные причины, мы были не на лучшем уровне. Дело было не только в настрое. Это часть учебного процесса. Прошло уже 58 дней, не так ли? Мы движемся дальше. Это больно, по-прежнему больно, но мы уже в режиме Лиги чемпионов, – сказал главный тренер «Реала ».