«Реал» выиграл 8 из 9 матчей сезона и проиграл «Атлетико» 2:5

«Реал» выиграл все матчи в этом сезоне, кроме одного.

Команда Хаби Алонсо разгромила «Кайрат » (5:0) в Лиге чемпионов.

Это была девятая игра мадридцев в текущем сезоне. Они провели семь матчей в Ла Лиге (шесть побед и одно поражение) и дважды сыграли в ЛЧ (две победы).

4 октября «Реал » встретится с «Вильярреалом».