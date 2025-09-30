«Реал» выиграл 8 из 9 матчей сезона и проиграл «Атлетико» 2:5
«Реал» выиграл все матчи в этом сезоне, кроме одного.
Команда Хаби Алонсо разгромила «Кайрат» (5:0) в Лиге чемпионов.
Это была девятая игра мадридцев в текущем сезоне. Они провели семь матчей в Ла Лиге (шесть побед и одно поражение) и дважды сыграли в ЛЧ (две победы).
4 октября «Реал» встретится с «Вильярреалом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
