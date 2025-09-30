Журналист подарил Алонсо игрушечную рыбу, говорящую «Хала Мадрид» голосом Мбаппе, на пресс-конференции после 5:0 с «Кайратом»

Хаби Алонсо преподнесли забавный подарок после игры с «Кайратом».

«Реал» на выезде разгромил команду из Казахстана со счетом 5:0 во 2-м туре общего этапа Лиги чемпионов .

На послематчевой пресс-конфернеции журналист подарил главному тренеру мадридцев игрушечную рыбу, повторяющую фразу Килиана Мбаппе во время его презентации на «Бернабеу» в качестве игрока «Реала »: «Uno, dos, tres, Hala madrid! (Раз, два, три, вперед, «Мадрид»!»).

Пресс-атташе спрятал игрушку под стол, где она продолжала издавать звуки.

Изображение: x.com/AlbertoPereiro