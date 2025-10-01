  • Спортс
14

Шпилевский после 1:2 со «Спартаком»: «Пари НН» не проиграл, помешали другие силы. Кто видел весь матч, тот понимает, что произошло. Экспертам большой привет»

Алексей Шпилевский обвинил внешние силы в поражении от «Спартака».

Встреча Пути РПЛ FONBET Кубка России прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей (2:1). 

На 14-й минуте после просмотра ВАР был отменен гол Хуана Мануэля Боселли – перед результативной атакой Валерий Царукян ударил Наиля Умярова по ноге в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил пенальти в пользу «Спартака», посмотрев повтор. Ливай Гарсия реализовал 11-метровый и открыл счет.

На 83-й минуте нижегородцы остались в меньшинстве после второй желтой карточки Свена Карича за фол на Пабло Солари.

«Трудно найти слова после такого матча. До 70‑й минуты, пока силы были, это был наш лучший матч. Обязаны были забивать и выигрывать. Впервые такое встречаю, чтобы после забитого гола на ВАР опять просматривают какой‑то мини‑контакт. Ребят, при всем уважении, ну это…

У нас такая же ситуация в штрафной была, но это даже не посмотрели. Вторая желтая карточка на Свене… Даже с предупреждением – это цирк какой‑то. Я уже слов не могу найти. Игроками безумно горжусь, все видели и получили удовольствие от молодой, дерзкой, динамичной команды. Такой командой можно гордиться. Но, к сожалению, необходимо, чтобы и другие элементы существовали, чтобы мы матчи выигрывали.

Кто видел весь матч, тот понимает, что произошло. Мы сегодня ни в коем случае не проиграли, помешали другие силы. Здесь экспертам большой привет. Кто говорит, что команда не поменялась, посмотрите еще раз наши матчи, – сказал главный тренер «Пари НН». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
