Хавбек «Пари НН» Майга об 1:2 со «Спартаком»: «Нас «убили» в матче с «Ахматом», здесь судья должен был давать больше играть. Понятно, что соперник уровнем выше, они использовали шанс»

Мамаду Майга высказался о поражении от «Спартака».

Встреча Пути РПЛ FONBET Кубка России прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей (2:1).

На 14-й минуте после просмотра ВАР был отменен гол Хуана Мануэля Боселли – перед результативной атакой Валерий Царукян ударил Наиля Умярова по ноге в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил пенальти в пользу «Спартака », посмотрев повтор. Ливай Гарсия реализовал 11-метровый и открыл счет.

На 83-й минуте нижегородцы остались в меньшинстве после второй желтой карточки Свена Карича за фол на Пабло Солари.

– Какие эмоции от возвращения на родной стадион?

– Мы очень рады, что вернулись. Спасибо болельщикам, что пришли. Обидно, что проиграли на последней минуте. Мы очень хорошо играли, имели больше моментов, чем «Спартак».

– Слышали болельщиков сегодня?

– Да, их очень хорошо было слышно.

– Чего не хватило, чтобы дотерпеть до серии пенальти?

– Опять же, не хочу возвращаться к работе судей. Но нас «убили» в матче против «Ахмата » (1:2). Здесь судья должен был давать больше играть. Понятно, что в «Спартаке» есть игроки уровнем выше, они воспользовались небольшим шансом, – сказал полузащитник «Пари НН ».