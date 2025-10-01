Шпилевский о судействе со «Спартаком»: «Забиваешь, а человек на ВАР за минимальный контакт дает пенальти сопернику – это влияет ментально, как думаете? 2-й карточки Каричу не было»

Алексей Шпилевский остался недоволен судейством в матче со «Спартаком».

«Пари НН» уступил в домашней встрече 5-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России (2:1).

На 14-й минуте после просмотра ВАР был отменен гол Хуана Мануэля Боселли – перед результативной атакой Валерий Царукян ударил Наиля Умярова по ноге в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил пенальти в пользу «Спартака», посмотрев повтор. Ливай Гарсия реализовал 11-метровый и открыл счет.

На 83-й минуте нижегородцы остались в меньшинстве после второй желтой карточки Свена Карича за фол на Пабло Солари.

«Понятно, что когда кончается силы, заканчивается концентрация. Сыграло роль и удаление. Ни в коем случае второй желтой карточки не было. Это все влияет. Все смотрят, что проиграли, значит, был плохой матч. То же самое и сегодня. Ты забиваешь, а человек на ВАР за минимальный контакт дает пенальти соперникам. Как вы думаете, это ментально влияет? Люди думают, что пропустили один — и ничего страшного.

Мы не «Спартак », не «Динамо » и не «Зенит », чтобы отыграть пять, если один получили. Нам очень тяжело, состав меняется, нет стадиона, ездим по гастролям. Здравомыслящий человек должен это понимать. Хочется много сказать, но я сдержусь», – сказал главный тренер «Пари НН ».