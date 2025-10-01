Ливай после 2:1 с «Пари НН»: «Не очень довольны тем, как играли, но результат есть результат. Личная статистика отходит на второй план, когда игра у команды не идет»
Ливай Гарсия недоволен игрой «Спартака» в матче с «Пари НН».
В 5-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России красно-белые одержали победу со счетом 2:1.
«Мы не очень довольны тем, как мы играли. Нам надо приложить усилия, чтобы это исправить. Но результат есть результат. Сложно сказать, что не получилось. Но нам точно надо прибавлять и исправлять вещи, которые не получились.
Дело не в собственной готовности. Если у команды не идет игра, то личная статистика отходит на второй план», – сказал нападающий «Спартака».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
