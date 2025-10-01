  • Спортс
  Шпилевский об 1:2 со «Спартаком»: «Видим некие нюансы против «Пари НН», когда сложно выиграть. Хвалю ребят, виден прогресс. Странно, когда на домашнем поле болеют за соперника»
8

Шпилевский об 1:2 со «Спартаком»: «Видим некие нюансы против «Пари НН», когда сложно выиграть. Хвалю ребят, виден прогресс. Странно, когда на домашнем поле болеют за соперника»

Алексей Шпилевский высказался о поражении от «Спартака» в FONBET Кубке России.

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей (2:1).  

«Не верится, что первого октября я провел свой первый матч на домашней арене. Мне это запомнится, это уникально. Нам не хватало этого. Мы увидели другой «Пари НН», ребята хотели обыграть «Спартак», это большого стоит. Мы видим некие нюансы против нас, когда сложно выиграть. Хвалю своих ребят, вижу огромный прогресс, двигаемся дальше.

Видел, что много кто болел за «Спартак». Это странно, когда на домашнем стадионе болеют за соперника, но тем не менее спасибо всем, кто поддерживал нас», – сказал главный тренер «Пари НН». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
