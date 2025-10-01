  • Спортс
  • Сакич про 2:1 с «Пари НН»: «Из хорошего только проход в следующий раунд, все остальное у «Спартака» было плохо. Недопустимо выходить с таким настроем, не борясь за каждый мяч»
24

Сакич про 2:1 с «Пари НН»: «Из хорошего только проход в следующий раунд, все остальное у «Спартака» было плохо. Недопустимо выходить с таким настроем, не борясь за каждый мяч»

Ненад Сакич недоволен игрой «Спартака» против «Пари НН» (2:1).

– Единственное, что было хорошим по игре, – победа и проход в следующий раунд. Все остальное было плохо. Недопустимо выходить с таким настроем, не борясь за каждый мяч. Так никого не обыграешь. При всем уважении, «Пари НН» показал на поле что может за счет желания и воли к победе.

Я говорил, что каждый матч особенный. Да, мы совсем недавно обыграли эту команду с крупным счетом, но это другой матч. Если ты выходишь с недостаточным настроем на игру, то это может быть так.

– Имеет ли значение, с какого места выходить?

– Мы обязаны всегда побеждать и быть первыми, мы «Спартак». Осталась одна игра, и там мы будем играть на победу ради болельщиков, это наша обязанность. Побеждать всегда невозможно, но биться и отдаваться полностью – это обязательно.

– Чувствовалось, что играете дома, так как было много нижегородских болельщиков «Спартака»?

– Огромное спасибо нашим болельщикам, мы себя чувствовали как дома, – сказал ассистент главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Матч ТВ»
