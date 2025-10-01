Кукуян после ВАР отменил гол «Пари НН» и назначил пенальти в пользу «Спартака» за фол Царукяна на Умярове

«Спартак» забил «Пари НН» сразу после отмены гола нижегородцев.

Команды проводят матч в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.

На 14-й минуте нападающий «Пари НН » Хуан Мануэль Боселли поразил ворота соперника, но гол был отменен после вмешательства ВАР – перед результативной атакой Валерий Царукян ударил Наиля Умярова по ноге в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил пенальти в пользу москвичей, посмотрев повтор.

Ливай Гарсия реализовал 11-метровый и открыл счет.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.