Кукуян после ВАР отменил гол «Пари НН» и назначил пенальти в пользу «Спартака» за фол Царукяна на Умярове
«Спартак» забил «Пари НН» сразу после отмены гола нижегородцев.
Команды проводят матч в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России.
На 14-й минуте нападающий «Пари НН» Хуан Мануэль Боселли поразил ворота соперника, но гол был отменен после вмешательства ВАР – перед результативной атакой Валерий Царукян ударил Наиля Умярова по ноге в своей штрафной площади. Главный арбитр встречи Павел Кукуян назначил пенальти в пользу москвичей, посмотрев повтор.
Ливай Гарсия реализовал 11-метровый и открыл счет.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
