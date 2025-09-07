  • Спортс
  • «Карпин не специалист в футболе, он его не понимает. Ни в «Ростове», ни в «Динамо» себя не проявил, игра сборной – позор». Пономарев о тренере
«Карпин не специалист в футболе, он его не понимает. Ни в «Ростове», ни в «Динамо» себя не проявил, игра сборной – позор». Пономарев о тренере

Владимир Пономарев заявил, что Валерий Карпин не понимает футбол.

«История – великое дело, и «Динамо» – великолепный клуб. Комплектование игроками нормальное – ребята играющие. Я всегда говорил: Карпин – не динамовский тренер. Есть определенные причины, когда из «Спартака» не могут работать в «Динамо». Дело в тренере, я не вижу творческого подхода в игре «Динамо». Нет подготовленных комбинаций, хаотично передвигаются по полю, но это же не игра, так даже во дворе не играют. Стандартные положения – это ерунда.

Карпин пока не проявил себя – ни в «Ростове», ни тем более в «Динамо». Многие тренеры не осознают, что они не понимают футбол, и действуют наудачу. Карпин, мне кажется, не специалист в футболе, он его не понимает. А в сборной что творится? То, как сборная играет – это же позор! Выставил команду, а там пять-шесть фамилий незнакомых. В сборной всегда должны быть лучшие, а если команда выигрывает, то одного-двух новеньких добавляют», – сказал бывший защитник ЦСКА.

После 7 туров «Динамо» под руководством Карпина занимает 9-е место, набрав 8 очков.

