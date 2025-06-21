Карпин о тренерском стиле Мостового: «Спрашиваете, чтобы посмеяться, что ли? Он тренировал кого-то?»
Валерий Карпин ответил на вопрос о тренерском стиле Александра Мостового.
В рамках Петербургского международного экономического форума сборная ПМЭФ под руководством Мостового обыграла команду РФС (3:2), которую возглавлял Карпин.
– Валерий Георгиевич, это ваша первая тренерская дуэль с Александром Мостовым?
– (Длинная пауза) Я просто вспоминаю. Наверное, да. Он тренировал кого-то?
– Ну, может, на таком вот уровне.
– Тренерская дуэль, как видите, здесь – огонь.
– Вы уже поняли, в чем тренерский стиль Мостового?
– Вы, чтобы посмеяться, что ли, спрашиваете? – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин.
Мостовой о победе над командой РФС с Карпиным во главе на ПМЭФ: «Мы сделали это 💪💪💪»
Что теперь будет с «Торпедо»?5380 голосов
Оставят в РПЛ
Накажут, скинут в лигу ниже
Клуб умрет
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости