Карпин о тренерском стиле Мостового: «Спрашиваете, чтобы посмеяться, что ли? Он тренировал кого-то?»

Валерий Карпин ответил на вопрос о тренерском стиле Александра Мостового.

В рамках Петербургского международного экономического форума сборная ПМЭФ под руководством Мостового обыграла команду РФС (3:2), которую возглавлял Карпин.

– Валерий Георгиевич, это ваша первая тренерская дуэль с Александром Мостовым?

– (Длинная пауза) Я просто вспоминаю. Наверное, да. Он тренировал кого-то?

– Ну, может, на таком вот уровне.

– Тренерская дуэль, как видите, здесь – огонь.

– Вы уже поняли, в чем тренерский стиль Мостового?

– Вы, чтобы посмеяться, что ли, спрашиваете? – сказал главный тренер «Динамо» и сборной России Валерий Карпин .

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