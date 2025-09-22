  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Канчельскис об «МЮ»: «Зидан свободен, почему бы не пригласить? Удивлен, что за Анчелотти не боролись – вопрос к менеджерам, кто Рэтклиффу в уши дует»
7

Канчельскис об «МЮ»: «Зидан свободен, почему бы не пригласить? Удивлен, что за Анчелотти не боролись – вопрос к менеджерам, кто Рэтклиффу в уши дует»

Андрей Канчельскис предложил «МЮ» назначить тренером Зинедина Зидана.

Команда Рубена Аморима идет на 11-м месте в английской Премьер-лиге, набрав 7 очков за 5 матчей.

– Если Аморима в ближайшее время уберут с тренерского мостика, кто был бы лучшим кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»?

– Почему бы не пригласить Зинедина Зидана? Он как раз сейчас свободен.

Я удивлен, что чуть раньше «МЮ» не воспользовался моментом пригласить Анчелотти – в итоге он уехал в сборную Бразилии. А ведь он выиграл с «Реалом» и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов – можно было бы как минимум за него побороться.

Поэтому большой вопрос к менеджерам «Манчестера» – кто там им подсказывает, кто Рэтклиффу в уши дует, кого брать, а кого нет. Принцип работы не очень понятен.

– Аморим приходил в «МЮ» с успешным опытом работы в Португалии – и ничего не получается. Ранее то же самое было у тен Хага – успех в Голландии и провал в Англии. Есть ли в этом что-то общее?

– Мне кажется, португальский и голландский чемпионаты слишком слабы по сравнению с АПЛ. Поэтому новому уровню нелегко соответствовать, а ожидания после успехов со «Спортингом» и «Аяксом» были слишком высокими.

В Англии куда больше давление, и его не все выдерживают. Здесь нужно сразу давать результат. Поэтому даже такие гиганты тренерского дела, как Луи ван Гал и Моуринью не всегда справлялись, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис.

Канчельскис об «МЮ»: «Я бы согласился поработать в клубе, но сейчас это невозможно, у них другие ценности. Занимать 11-е место – непозволительно, команда не имеет права так играть!»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?10769 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Сетевое издание СП»
logoпремьер-лига Англия
logoСпортинг
logoСборная Бразилии по футболу
logoМанчестер Юнайтед
logoАякс
logoЗинедин Зидан
logoАндрей Канчельскис
logoЛуи ван Гал
logoРубен Аморим
logoвысшая лига Нидерланды
logoРеал Мадрид
logoКарло Анчелотти
logoСборная Португалии по футболу
Джим Рэтклифф
logoЖозе Моуринью
logoЭрик тен Хаг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«МЮ» выплатит Амориму 12 млн фунтов компенсации в случае увольнения до 1 ноября (Daily Mail)
3616 сентября, 20:28
Роналду, Месси, Зидан, Мальдини, Буффон, Неста, Хави и Роналдо – в сборной мечты Рэшфорда
3021 июня, 18:10
Главные новости
Вальдано раскритиковал Винисиуса за реакцию на замену: «Нездоровое поведение. Он уже не тот, что раньше, и тренер теперь другой»
36 минут назад
Станкович стал хуже общаться с сыновьями после смены агента. Тренер «Спартака» хотел, чтобы они тоже поменяли представителей (Legalbet)
28 минут назад
Бернарду заявил, что «Арсенал» получил преимущество над «Ман Сити» из-за расписания: «Обидно, что из-за разницы в отдыхе в два с половиной дня мы не были на высшем уровне. Так нельзя»
1227 минут назад
Мостовой об РПЛ: «Про футбол у нас могут говорить только 5-6 человек, игравшие на высочайшем уровне. Остальные пузыри пускают»
5239 минут назад
Митрофанов о возвращении России: «На исполкоме УЕФА голосования не было. Чеферин и федерации под политическим давлением. В коммуникации все больше стран относятся позитивно»
855 минут назад
Гави проведут артроскопическое обследование из-за проблем с коленом. Консервативное лечение завершено
10сегодня, 12:11
Алонсо о реакции Винисиуса на замену с «Эспаньолом»: «Не придаю этому большого значения. Я им доволен, после победы все были счастливы»
8сегодня, 12:10
Фермин пропустит около трех недель. У хавбека «Барсы» травма мышцы таза
9сегодня, 12:07
Перес уверен, что половина Испании ненавидит «Реал». У главы «Мадрида» менталитет «осажденной крепости» – это влияет на контент клубного ТВ (The Athletic)
48сегодня, 12:02
«Золотой мяч»-2025. Сегодня церемония вручения, Дембеле, Ямаль, Мбаппе, Салах, Рафинья, Холанд, Кейн, Доннарумма – в числе претендентов на приз лучшему футболисту мира
148сегодня, 12:01
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Хетафе» о словах Феррана, что они ничего не предлагали: «Неуважительно так говорить, между нами миллиардная разница. У «Барсы» по 2 топ-игрока на позиции, а мы ограничены»
26 минут назад
Губерниев согласился с идеей создания российского «Золотого мяча»: «Назовем его «Интермяч». Пригласим претендентов, а потом откажемся – мы же хозяева»
620 минут назад
Алонсо о «Золотом мяче»: «Это не мое – я не вхожу в жюри, мне не нужно голосовать. Не особо задумывался об этом»
123 минуты назад
Тренер «Леванте» Калеро о «Реале»: «Винисиус – один из лучших в мире, Мбаппе – экстраординарный игрок. Алонсо хорошо справляется с ротацией, но мы можем соперничать с кем угодно»
337 минут назад
Орлов об интервью Глушенкова после матча с «Краснодаром»: «У Максима непростой характер. Все неординарные люди - ранимые. Зачем искать скрытые смыслы?»
845 минут назад
Погребняк о возобновлении карьеры Сычева: «Я следующий. Ждите в РПЛ ко второму кругу – за «Зенит» поиграю»
751 минуту назад
Мадуэке повредил колено в матче с «Сити». В «Арсенале» травмированы Эдегор и Хавертц, Сака недавно восстановился
452 минуты назад
«Сафонов нравится фанатам, хороший менталитет. Головин – «биг босс» в «Монако». Его техника великолепна, уже не так много игроков с такой школой». Экс-форвард «ПСЖ» Оаро о россиянах в Лиге 1
3сегодня, 11:54
Альбертини сравнил Модрича с Пирло: «Оба атакующие хавбеки, сместившиеся ниже по ходу карьеры. Андреа изменил футбол в этой роли»
2сегодня, 11:44
Коке о Ла Лиге: «Атлетико» потерял много очков, но до мая еще далеко. Футбол должен вернуть нам должное, мы работаем очень хорошо»
1сегодня, 11:25