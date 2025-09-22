Канчельскис об «МЮ»: «Зидан свободен, почему бы не пригласить? Удивлен, что за Анчелотти не боролись – вопрос к менеджерам, кто Рэтклиффу в уши дует»

Андрей Канчельскис предложил «МЮ» назначить тренером Зинедина Зидана.

Команда Рубена Аморима идет на 11-м месте в английской Премьер-лиге, набрав 7 очков за 5 матчей.

– Если Аморима в ближайшее время уберут с тренерского мостика, кто был бы лучшим кандидатом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»?

– Почему бы не пригласить Зинедина Зидана ? Он как раз сейчас свободен.

Я удивлен, что чуть раньше «МЮ» не воспользовался моментом пригласить Анчелотти – в итоге он уехал в сборную Бразилии. А ведь он выиграл с «Реалом» и чемпионат Испании, и Лигу чемпионов – можно было бы как минимум за него побороться.

Поэтому большой вопрос к менеджерам «Манчестера» – кто там им подсказывает, кто Рэтклиффу в уши дует, кого брать, а кого нет. Принцип работы не очень понятен.

– Аморим приходил в «МЮ» с успешным опытом работы в Португалии – и ничего не получается. Ранее то же самое было у тен Хага – успех в Голландии и провал в Англии. Есть ли в этом что-то общее?

– Мне кажется, португальский и голландский чемпионаты слишком слабы по сравнению с АПЛ. Поэтому новому уровню нелегко соответствовать, а ожидания после успехов со «Спортингом» и «Аяксом» были слишком высокими.

В Англии куда больше давление, и его не все выдерживают. Здесь нужно сразу давать результат. Поэтому даже такие гиганты тренерского дела, как Луи ван Гал и Моуринью не всегда справлялись, – сказал бывший футболист «Манчестер Юнайтед » Андрей Канчельскис .

Канчельскис об «МЮ»: «Я бы согласился поработать в клубе, но сейчас это невозможно, у них другие ценности. Занимать 11-е место – непозволительно, команда не имеет права так играть!»