  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим сказал, что Рэтклифф не просил его изменить схему «МЮ»: «Даже папа римский не заставит меня. Это мое дело, моя ответственность, моя жизнь»
13

Аморим сказал, что Рэтклифф не просил его изменить схему «МЮ»: «Даже папа римский не заставит меня. Это мое дело, моя ответственность, моя жизнь»

Рубен Аморим ни за что не изменит тактическую схему «Манчестер Юнайтед».

У главного тренера «МЮ» спросили, не предлагал ли ему совладелец клуба Джим Рэтклифф отказаться от расстановки 3-4-2-1.

«Нет, нет и еще раз нет. Никто, даже сам папа римский не заставит меня изменить ее.

Это мое дело. Это моя ответственность. Это моя жизнь. И я не стану это менять», – сказал Аморим.

«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?1826 голосов
Ман ЮнайтедМанчестер Юнайтед
Будет ничьяпремьер-лига Англия
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
Папа римский Лев XIV
Джим Рэтклифф
logoМанчестер Юнайтед
logoтактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рубен Аморим: «Давление в «МЮ» выше, чем в любом другом клубе мира. Мы прогрессируем, но нам нужно побеждать»
57сегодня, 14:58
Аморим пошутил о встрече с Рэтклиффом: «Он предложил мне новый контракт. На самом деле Джим меня поддержал, объяснил, что это долгий проект»
25сегодня, 13:28
Мареска об Амориме: «Великолепный тренер. На старте проекта иногда бывают трудности»
21сегодня, 12:10
Главные новости
Гиггз и Фернандеш – кто в «МЮ» играл с обоими?
19 минут назадТесты и игры
Аршавин о проблемах со стадионом «Барсы»: «Получается, они не смогли бы играть в РПЛ? Надо быть гибче, в футболе нельзя все делать строго по правилам»
120 минут назад
Лебедев о Ротенберге: «Увидел его машину – в шутку посигналил, и через секунду меня подрезал «Крузак». Боря потом говорит: «Я их еле успокоил, чтобы тебя не выбросили из тачки, а ее – с моста»
1720 минут назад
Ричардс – Мбаппе: «Кики, я люблю тебя. Моей первой любовью был Анри, но ты – нечто особенное, тот, о ком я мечтаю холодными ночами. Хочу взять у тебя интервью. Я хочу всего тебя»
1139 минут назад
Месси и «Интер Майами» близки к продлению контракта. Осталось согласовать несколько моментов
45 минут назад
Марио Фернандес: «Ушел в «Зенит» потому, что ЦСКА не хотел моего возвращения. Понимаю эмоции болельщиков, но моя семья и я знаем правду, одному Богу известно, что произошло»
8сегодня, 21:18
Захарян вышел на 66-й минуте во 2-м матче подряд: у него 25 касаний, 83% точных пасов и 2 неудачные попытки дриблинга против «Бетиса». «Сосьедад» ни разу не выиграл за 5 туров
7сегодня, 21:15
Мак Аллистер о Месси и Роналду: «Криштиану – второй, Лео – лучший, и других таких не будет. Тут и до ЧМ-2022 не о чем было спорить»
30сегодня, 21:11
Алонсо хочет, чтобы между Винисиусом и Родриго была настоящая конкуренция. Место левого вингера в «Реале» никому не гарантировано
15сегодня, 20:45
Роналду ответил на критику подкастеров из-за перехода Феликса в саудовскую лигу: «Придурки. Ничего не понимают в футболе, но высказывают мнение»
32сегодня, 19:47
Ко всем новостям
Последние новости
Марио Фернандес: «Россия – прекрасная страна. Кто знает, может, мы с семьей обязательно вернемся сюда»
134 минуты назад
Арендовать Стерлинга хотели «Бавария», «Наполи» и «Байер». Рахим отказался уезжать за границу на временной основе, хотя «Челси» это устраивало
253 минуты назад
Чемпионат Испании. «Бетис» победил «Сосьедад» Захаряна, «Реал» примет «Эспаньол» в субботу, «Барса» сыграет с «Хетафе» в воскресенье
8сегодня, 21:01
Рожков хотел сменить фамилию на Роналду: «Чтобы в паспорте было: Илья Николаевич Роналду. Это было взрослое и обдуманное решение семилетнего человека»
3сегодня, 20:58
Деку про ЛЧ: «Барселоне» нужно быть очень сильной, чтобы претендовать на финал. «Ливерпуль» и «Реал» укрепились, «ПСЖ» – невероятная команда. Конкуренты стали лучше»
7сегодня, 20:56
Йоахим Лев: «Нойер, вероятно, лучший вратарь всех времен. Он придал футболу новый облик»
4сегодня, 20:48
Чемпионат Италии. «Лечче» уступил «Кальяри», «Ювентус» и «Милан» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье
5сегодня, 20:45
Чемпионат Франции. «Лион» обыграл «Анже», «ПСЖ» Сафонова и «Монако» Головина проведут матчи в воскресенье
2сегодня, 20:41
«Аль-Хилаль» вел 3:0 до 78-й минуты, но сыграл 3:3 с «Аль-Ахли». У Малкома 2+1, Тоуни сделал дубль, у Мареза 2 ассиста, Тео забил
3сегодня, 20:38
Непомнящий про бан Станковича: «Зло должно быть наказано. Это не совсем адекватное поведение для тренера»
12сегодня, 20:30