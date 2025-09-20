Аморим сказал, что Рэтклифф не просил его изменить схему «МЮ»: «Даже папа римский не заставит меня. Это мое дело, моя ответственность, моя жизнь»

Рубен Аморим ни за что не изменит тактическую схему «Манчестер Юнайтед».

У главного тренера «МЮ » спросили, не предлагал ли ему совладелец клуба Джим Рэтклифф отказаться от расстановки 3-4-2-1.

«Нет, нет и еще раз нет. Никто, даже сам папа римский не заставит меня изменить ее.

Это мое дело. Это моя ответственность. Это моя жизнь. И я не стану это менять», – сказал Аморим .