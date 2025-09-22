  • Спортс
  Канчельскис об «МЮ»: «Я бы согласился поработать в клубе, но сейчас это невозможно, у них другие ценности. Занимать 11-е место – непозволительно, команда не имеет права так играть!»
5

Канчельскис об «МЮ»: «Я бы согласился поработать в клубе, но сейчас это невозможно, у них другие ценности. Занимать 11-е место – непозволительно, команда не имеет права так играть!»

Андрей Канчельскис высказался о нынешней ситуации в «Манчестер Юнайтед».

 – Каково вам, как легендарному игроку «Манчестер Юнайтед», видеть команду на 11-е месте в таблице? Особенно на контрасте с временами ваших выступлений за клуб?

– Думаю, это самые худшие выступления, которые я помню. Непозволительно для такой команды занимать 11-е место, когда болельщики на протяжении многих лет привыкли только к борьбе за золото. Я продолжаю болеть и переживать за манкунианцев, но команда просто не имеет права так играть!

– Вы легендарный игрок клуба в его лучшую эру спортивных результатов. И при этом имеете солидный тренерский опыт. Были ли когда-либо контакты с «Манчестер Юнайтед» на предмет поработать в его структуре? Например, с командой одного из юношеских возрастов?

– Конечно, это было бы мне интересно. Кто же откажется поработать в «Манчестер Юнайтед». Такие разговоры велись, но до прихода Глейзеров и Рэтклиффа.

Сейчас это невозможно, у них другая система ценностей. Если они работникам клуба сокращают расходы на обед, а при этом за футболистов платят по 100 миллионов, то, на мой взгляд, они не на том экономят. Тем более при нынешней ситуации в мире россиянина работать в Англию вряд ли пригласят.

Но если такое приглашение когда-нибудь поступит, я бы, конечно, с радостью поработал в структуре «Манчестер Юнайтед», – сказал Канчельскис.

Сейчас экс-полузащитник манкунианцев возглавляет брянское «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Сетевое издание СП»
