Депутат Журова об УЕФА: «Они не реагируют на призывы вернуть Россию и отстранить Израиль, не хотят негатива. Для международных федераций это разные ситуации, они отыгрываются на нас»
Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома организации. До этого 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории».
«УЕФА поступил правильно, решив не отстранять израильских футболистов. Я против отстранения Израиля в спорте в принципе. А со страной пусть разбираются ООН и политики. При этом нужно вернуть российских спортсменов на соревнования. Мы с Израилем находимся в похожей ситуации. Но для международных федераций это почему-то разные ситуации, они решили отыгрываться на наших спортсменах.
Думаю, УЕФА не хочет даже рассматривать вопрос отстранения Израиля, потому что начнется еще больше давления на них. В УЕФА не хотят лишних обвинений в свой адрес и негатива, поэтому они сейчас не реагируют на призывы вернуть Россию и на призывы отстранить Израиль. Они держат нейтралитет», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.
