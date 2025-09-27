  • Спортс
  • Депутат Журова об УЕФА: «Они не реагируют на призывы вернуть Россию и отстранить Израиль, не хотят негатива. Для международных федераций это разные ситуации, они отыгрываются на нас»
3

Депутат Журова об УЕФА: «Они не реагируют на призывы вернуть Россию и отстранить Израиль, не хотят негатива. Для международных федераций это разные ситуации, они отыгрываются на нас»

Светлана Журова считает, что УЕФА держит нейтралитет в ситуации с Израилем.

Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома организации. До этого 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории».

«УЕФА поступил правильно, решив не отстранять израильских футболистов. Я против отстранения Израиля в спорте в принципе. А со страной пусть разбираются ООН и политики. При этом нужно вернуть российских спортсменов на соревнования. Мы с Израилем находимся в похожей ситуации. Но для международных федераций это почему-то разные ситуации, они решили отыгрываться на наших спортсменах.

Думаю, УЕФА не хочет даже рассматривать вопрос отстранения Израиля, потому что начнется еще больше давления на них. В УЕФА не хотят лишних обвинений в свой адрес и негатива, поэтому они сейчас не реагируют на призывы вернуть Россию и на призывы отстранить Израиль. Они держат нейтралитет», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы.

Депутат Журова: «В мире к Израилю другое отношение, чем к России. Я не согласна с призывами к отстранению. Не надо наказывать ни их, ни наших спортсменов, они ни при чем»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «ВсеПроСпорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ко всем новостям
