Турецкая футбольная федерация призвала ФИФА и УЕФА отстранить Израиль: «Геноцид осуждают по всему миру, гибнут невинные. Спортивный мир слишком долго оставался в стороне»

Турецкая футбольная федерация призвала отстранить Израиль.

Президент ассоциации Ибрагим Хаджиосманоглу направил соответствующее письмо в ФИФА, УЕФА и всем президентам футбольных федераций мира.

«Футбол – это универсальный язык, который объединяет разные культуры, укрепляет дружбу и усиливает узы солидарности между людьми. Исходя из этих ценностей, мы чувствуем необходимость выразить нашу глубокую обеспокоенность по поводу незаконных (и, что еще важнее, совершенно бесчеловечных и неприемлемых) действий, осуществляемых Израилем в Газе и ее окрестностях.

Ситуация долгое время оставалась безвыходной, однако в последние дни уровень срочности возрос благодаря вмешательству различных институтов. Во вторник, по итогам двухлетнего расследования, независимая комиссия ООН подтвердила, что Израиль осуществляет геноцид против палестинцев в секторе Газа, и призвала Израиль и все государства исполнить свои международно-правовые обязательства по прекращению геноцида и привлечению виновных к ответственности.

В среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала приостановить торговые привилегии Израиля и ввести санкции. В начале этой недели тысячи актеров, режиссеров, музыкантов и других представителей индустрии развлечений подписали новую декларацию, в которой обязались не сотрудничать с израильскими киноинститутами, обвиняемыми в геноциде и политике «апартеида» в отношении палестинского народа. В течение недель правительства по всему миру осуждают геноцид и требуют введения санкций против Израиля.

Годами гуманитарные организации поднимали вопрос о смертях и страданиях, вызванных действиями Израиля. В этом процессе каждый день все больше невинных людей (детей, медиков, журналистов, освещающих конфликт, профессиональных футболистов и болельщиков) теряют свои жизни. Несмотря на то, что спортивный мир и футбольные организации позиционируют себя защитниками цивилизованных ценностей и мира, они слишком долго оставались в стороне. Пришло время ФИФА и УЕФА действовать. Израиль должен быть немедленно отстранен от всех спортивных соревнований», – говорится в письме президента Турецкой футбольной федерации.