ООН о возможном отстранении Израиля: «Когда говорим о государствах, обвиняемых в геноциде – тут проходит красная линия»
В ООН высказались по поводу возможного отстранения сборной Израиля от ЧМ-2026.
«Думаю, когда мы говорим о командах, о национальных сборных, а не об отдельных спортсменах, то есть о государствах, в отношении которых выдвигаются обоснованные обвинения в геноциде – вот тут, безусловно, и проходит красная линия», – сказала спецдокладчик ООН по культурным правам Александра Ксантаки.
Госдеп США: «Мы будем работать над тем, чтобы пресечь любые попытки отстранить Израиль от участия в ЧМ-2026»
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69098 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости