ООН о возможном отстранении Израиля: «Когда говорим о государствах, обвиняемых в геноциде – тут проходит красная линия»

В ООН высказались по поводу возможного отстранения сборной Израиля от ЧМ-2026.

«Думаю, когда мы говорим о командах, о национальных сборных, а не об отдельных спортсменах, то есть о государствах, в отношении которых выдвигаются обоснованные обвинения в геноциде – вот тут, безусловно, и проходит красная линия», – сказала спецдокладчик ООН по культурным правам Александра Ксантаки.

Госдеп США: «Мы будем работать над тем, чтобы пресечь любые попытки отстранить Израиль от участия в ЧМ-2026»