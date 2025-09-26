  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Министр спорта Италии о возможном отстранении Израиля: «Нужно позволить дипломатии работать над достижением мира, а спорту сыграть примиряющую, а не разъединяющую роль»
19

Министр спорта Италии о возможном отстранении Израиля: «Нужно позволить дипломатии работать над достижением мира, а спорту сыграть примиряющую, а не разъединяющую роль»

Министр спорта Италии высказался против отстранения Израиля от турниров.

Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома организации.

Сборная Италии должна сыграть с израильтянами 14 октября в отборе на ЧМ-2026.

«Я надеюсь на благоразумие. Нам нужно позволить дипломатии работать над достижением мира, а спорту сыграть примиряющую, а не разъединяющую роль», – сказал министр по делам спорта и молодежи Италии Андреа Абоди.

Глава федерации футбола Израиля: «Молюсь о конце войны с Палестиной – у нас проблемы только с ХАМАС. Но отстранение не поможет – конфликт на Украине не закончился после бана России»

Кто победит в мадридском дерби?1867 голосов
АтлетикоАтлетико
Будет ничьяЛа Лига
Реал МадридРеал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport Mediaset
logoсборная Израиля по футболу
Политика
logoЧМ-2026
logoУЕФА
logoСборная Италии по футболу
logoвысшая лига Израиль
logoсерия А Италия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Турецкая футбольная федерация призвала ФИФА и УЕФА отстранить Израиль: «Геноцид осуждают по всему миру, гибнут невинные. Спортивный мир слишком долго оставался в стороне»
74сегодня, 11:56
ООН о возможном отстранении Израиля: «Когда говорим о государствах, обвиняемых в геноциде – тут проходит красная линия»
33сегодня, 04:59
Глава палестинской федерации: «Россию отстранили через несколько часов, а Израилю позволено продолжать совершать преступления против нашей футбольной семьи. Двойные стандарты»
188вчера, 22:21
Министр спорта Израиля заявил, что работает вместе с Нетаньяху, чтобы предотвратить отстранение футбольных команд
43вчера, 21:22
ФИФА вряд ли отстранит Израиль, даже если это сделает УЕФА. Отношения Инфантино с Трампом – одна из причин (The Independent)
133вчера, 18:05
Главные новости
«МЮ» откажется от навеса на новом «Олд Траффорд» из-за проблем с приобретением земли. За нее требуют 400 млн фунтов, «Юнайтед» рассчитывал на 50 млн
7 минут назад
У «Аль-Насра» Роналду 6 побед подряд с общим счетом 23:1 после поражения в финале саудовского Суперкубка
514 минут назад
Кейн забил 100 голов за «Баварию» в 104 матчах – быстрее всех за клуб топ-5 лиг в XXI веке. Роналду и Холанд делали это за 105 игр
1722 минуты назад
«Аль-Наср» Роналду оторвался от «Аль-Иттихада» Бензема на 3 очка и закрепился на 1-м месте в чемпионате Саудовской Аравии
424 минуты назад
Кейн забил 72 гола в 68 матчах в Бундеслиге, сегодня – дубль «Вердеру». Форвард «Баварии» реализовал все 18 пенальти в лиге
3524 минуты назад
Кто играл и с Ямалем, и с Аршавиным? Раскройте свежие пары в «Комбо»!
25 минут назадТесты и игры
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» с голом Роналду победил «Аль-Иттихад» Бензема в гостях, «Аль-Ахли» Мареза обыграл «Аль-Хазем»
2227 минут назад
У «Ювентуса» убытки 58 млн евро по итогам финансового года. В 2024-м было 199 млн
456 минут назад
У Роналду 8 голов и ассист в 8 матчах за «Аль-Наср» и Португалию в сезоне
19сегодня, 18:56
Роналду забил 946-й гол в карьере – головой с паса Мане в ворота «Аль-Иттихада» Бензема
52сегодня, 18:48
Ко всем новостям
Последние новости
«Бавария» разнесла «Вердер» – 4:0! Кейн сделал дубль, Диас забил с паса Та пяткой, Лаймер тоже отличился
81 минуту назад
Деулофеу о «Барсе»: «Педри и Ямаль будут определять футбол в следующие 10-15 лет. С ними клуб всегда будет претендовать на победу в ЛЧ и Ла Лиге»
6 минут назад
У Кейна 18 (15+3) очков в 8 матчах сезона за «Баварию». Форвард с пенальти и с игры забил «Вердеру»
626 минут назад
Бас Дост завершил карьеру. В 2023-м экс-форвард сборной Нидерландов, «Вольфсбурга» и «Спортинга» потерял сознание на поле и пережил остановку сердца
234 минуты назад
Хейлунд о «Наполи»: «Здесь я нашел семейную атмосферу – именно это мне было нужно. Планирую остаться в клубе»
335 минут назад
Евгений Ловчев: «Мне стыдно смотреть на «Спартак», но они уже всего на 4 очка отстают от лидера»
640 минут назад
Карпин о критике: «Простой совет дам: не слушайте и не читайте ничего. Что и кто там говорит – это их проблемы»
10сегодня, 19:15
Сезар о «Баварии»: «Нойер – идол, один из лучших в мире, но ему почти 40 – клубу нужно думать о будущем. В Бразилии есть замечательный вратарь Бразао»
5сегодня, 19:13
У Диаса 5 голов и 2 ассиста в 8 матчах за «Баварию». Сегодня вингер забил «Вердеру»
5сегодня, 19:10
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Эспаньола», «Атлетико» и «Реал» сыграют в субботу, «Барселона» примет «Реал Сосьедад» Захаряна в воскресенье
5сегодня, 19:00Live