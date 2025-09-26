Министр спорта Италии о возможном отстранении Израиля: «Нужно позволить дипломатии работать над достижением мира, а спорту сыграть примиряющую, а не разъединяющую роль»

Министр спорта Италии высказался против отстранения Израиля от турниров.

Ранее сообщалось , что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома организации.

Сборная Италии должна сыграть с израильтянами 14 октября в отборе на ЧМ-2026.

«Я надеюсь на благоразумие. Нам нужно позволить дипломатии работать над достижением мира, а спорту сыграть примиряющую, а не разъединяющую роль», – сказал министр по делам спорта и молодежи Италии Андреа Абоди.

