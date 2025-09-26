Министр спорта Италии о возможном отстранении Израиля: «Нужно позволить дипломатии работать над достижением мира, а спорту сыграть примиряющую, а не разъединяющую роль»
Министр спорта Италии высказался против отстранения Израиля от турниров.
Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома организации.
Сборная Италии должна сыграть с израильтянами 14 октября в отборе на ЧМ-2026.
«Я надеюсь на благоразумие. Нам нужно позволить дипломатии работать над достижением мира, а спорту сыграть примиряющую, а не разъединяющую роль», – сказал министр по делам спорта и молодежи Италии Андреа Абоди.
Глава федерации футбола Израиля: «Молюсь о конце войны с Палестиной – у нас проблемы только с ХАМАС. Но отстранение не поможет – конфликт на Украине не закончился после бана России»
Кто победит в мадридском дерби?1867 голосов
Атлетико
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport Mediaset
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости