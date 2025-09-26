Глава федерации футбола Израиля: «Молюсь о конце войны с Палестиной – у нас проблемы только с ХАМАС. Но отстранение не поможет – конфликт на Украине не закончился после бана России»
Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома организации. Госдеп США заявил, что будет препятствовать отстранению Израиля от ЧМ-2026.
«Я считаю, что президент УЕФА Александер Чеферин делает фантастическую работу, руководя футболом. Он заботится о том, чтобы все могли играть. Потому что мы все понимаем: в конечном счете [отстранение] не остановит войну и то, что происходит.
Я очень хочу, чтобы война закончилась. Я молюсь каждый день, чтобы она закончилась. Я искренне хочу, чтобы мы могли жить в мире с нашими соседями. Я очень хочу, чтобы наши заложники вернулись домой. Я хочу, чтобы наши дети играли с палестинскими детьми. У нас нет проблем с палестинцами, у нас есть проблема только с ХАМАС.
Но я не думаю, что отстранение поможет хоть каким-то образом. Конфликт России и Украины ( формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘) не закончился после того, как Россию отстранили. Я не вижу, чтобы это решило какую-либо проблему», –приводит слова президента Израильской футбольной ассоциации Моше Зуареса TV2.