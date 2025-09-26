Глава федерации футбола Израиля: «Молюсь о конце войны с Палестиной – у нас проблемы только с ХАМАС. Но отстранение не поможет – конфликт на Украине не закончился после бана России»

Глава федерации Израиля заявил, что бан команд страны ни к чему не приведет.

Ранее сообщалось , что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома организации. Госдеп США заявил , что будет препятствовать отстранению Израиля от ЧМ-2026.

«Я считаю, что президент УЕФА Александер Чеферин делает фантастическую работу, руководя футболом. Он заботится о том, чтобы все могли играть. Потому что мы все понимаем: в конечном счете [отстранение] не остановит войну и то, что происходит.

Я очень хочу, чтобы война закончилась. Я молюсь каждый день, чтобы она закончилась. Я искренне хочу, чтобы мы могли жить в мире с нашими соседями. Я очень хочу, чтобы наши заложники вернулись домой. Я хочу, чтобы наши дети играли с палестинскими детьми. У нас нет проблем с палестинцами, у нас есть проблема только с ХАМАС.

Но я не думаю, что отстранение поможет хоть каким-то образом. Конфликт России и Украины ( формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ – Спортс’‘) не закончился после того, как Россию отстранили. Я не вижу, чтобы это решило какую-либо проблему», –приводит слова президента Израильской футбольной ассоциации Моше Зуареса TV2.