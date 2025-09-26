Генсек РФС об оскорбительном баннере про Дегтярева: «Подобные плакаты на стадионах недопустимы. Причастные лица установлены, их привлекут к административной ответственности»

В РФС отреагировали на оскорбительный баннер фанатов «Зенита» о министре спорта.

На домашнем матче с «Ахматом » в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России болельщики петербуржцев вывесили оскорбительный баннер в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

«Конечно, подобные плакаты на стадионах совершенно недопустимы. Мне кажется, этот вопрос даже бессмысленно обсуждать. Для нас очевидно, что этот плакат был несанкционированным, под прикрытием большого баннера пытались его вывесить.

Насколько я знаю, лица, которые к этому причастны, уже установлены. Если я правильно понимаю, они будут привлечены к административной ответственности», – сказал генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов .