Михаил Дегтярев: «Федерациям не стоит рассчитывать на отчисления от букмекеров. РСФ рассмотрит заявки на детский, массовый и адаптивный спорт»

Министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал об изменении в подходе к распределению целевых отчислений между спортивными федерациями.

«Представил главам федераций гендиректора Фонда Антона Егорькова, довел главный принцип работы с 2026 года: федерациям не стоит рассчитывать на финансирование за счет отчислений букмекеров на цели развития профессионального спорта – это вопрос спонсоров. Также спорт высших достижений финансируется государством через ЦСП, входящий в систему Минспорта.

Чтобы сразу установить контакт – представил главам федераций нового руководителя ЦСП, кавалера ордена Мужества, выпускника программы «Время героев» Романа Гришина и команду его замов.

Средства Фонда же на конкурсной основе будут распределяться на проекты по развитию массового, детско-юношеского и адаптивного спорта. Это понятная и прозрачная система», – написал Дегтярев.

Ранее представители спортивных федераций во время форума «Азартные игры: отчисления на спорт» сообщили о проблемах с финансированием из-за создания Российского спортивного фонда.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает