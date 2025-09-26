  • Спортс
  Генич о критике от Дегтярева: «Я получил сумасшедший пиар. Министр в одном предложении говорит, что запустил дискуссию, а в другом заявляет, что дискуссий по лимиту быть не может»
Генич о критике от Дегтярева: «Я получил сумасшедший пиар. Министр в одном предложении говорит, что запустил дискуссию, а в другом заявляет, что дискуссий по лимиту быть не может»

Константин Генич отреагировал на критику министра спорта Михаила Дегтярева.

Ранее комментатор «Матч ТВ» выступил против ужесточения лимита на легионеров в Мир РПЛ, заявив: «Министерство не должно здесь влиять. Вторая и первая лиги – хотите за них взяться – пожалуйста!» Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ответил: «Человек не следит за спортом, кроме футбола. Мы полтора года проводим реформы во всех видах, а он очнулся: «Минспорт занялся, говорит, футболом».

Константин Генич попал в федеральную повестку. Каково это?

– Я потом читал в сети смешное: «Как так? Министр знает, кто такой Генич, но не знает, кто такой Семак».

Но пиар я получил сумасшедший. Хотя не такого пиара я, конечно, добивался. Замечательно, что Михаил Владимирович Дегтярев знает теперь комментатора Генича.

Мне очень нравится, что министр в одном предложении говорит, что запустил дискуссию, а в другом предложении заявляет, что никаких дискуссий по лимиту быть не может.

Я решил свое мнение все же высказать: искусственно российских игроков нельзя внедрять в командах РПЛ. Но если по закону сказано, что министерство может влиять на ограничение иностранной рабочей силы, что ж, значит, будем жить по этим правилам, – сказал Генич.

«Семак? А кто это?» Дегтярев попытался объяснить новый лимит – и пригрозил Карпину

Дегтярев пригрозил «не согласовать» Карпина. Это шутка или нет?

Что не так с новым лимитом и риторикой Дегтярева о нем

