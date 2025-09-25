Депутаты Слуцкий, Иванюженков и Жуков вошли в состав попечительского совета РСФ. Фонд будет распределять отчисления букмекеров

Министр спорта Михаил Дегтярев представил членов попечительского совета Российского спортивного фонда, который займется распределением целевых отчислений от букмекеров.

В главный орган Фонда – попечительский совет – войдут по должности министр спорта и директор Фонда. Кроме того, среди членов первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Игорь Ананских, Борис Иванюженков, Амир Хамитов, сенатор Сергей Карякин, губернатор Тульской области и глава комиссии Госсовета по спорту Дмитрий Миляев, почетный президент ОКР Виталий Смирнов, от аппарата правительства Наталья Паршикова», – отметил Дегтярев.

Генеральным директором РСФ ранее был назначен Антон Егорьков. Сам Дегтярев станет председателем попечительского совета, за которым будет решающее слово в распределение средств по конкурсным заявкам.

Михаил Дегтярев: «Федерациям не стоит рассчитывать на отчисления от букмекеров. РСФ рассмотрит заявки на детский, массовый и адаптивный спорт»

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает