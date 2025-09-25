15

Депутаты Слуцкий, Иванюженков и Жуков вошли в состав попечительского совета РСФ. Фонд будет распределять отчисления букмекеров

Министр спорта Михаил Дегтярев представил членов попечительского совета Российского спортивного фонда, который займется распределением целевых отчислений от букмекеров.

В главный орган Фонда – попечительский совет – войдут по должности министр спорта и директор Фонда. Кроме того, среди членов первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Игорь Ананских, Борис Иванюженков, Амир Хамитов, сенатор Сергей Карякин, губернатор Тульской области и глава комиссии Госсовета по спорту Дмитрий Миляев, почетный президент ОКР Виталий Смирнов, от аппарата правительства Наталья Паршикова», – отметил Дегтярев.

Генеральным директором РСФ ранее был назначен Антон Егорьков. Сам Дегтярев станет председателем попечительского совета, за которым будет решающее слово в распределение средств по конкурсным заявкам.

Михаил Дегтярев: «Федерациям не стоит рассчитывать на отчисления от букмекеров. РСФ рассмотрит заявки на детский, массовый и адаптивный спорт»

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает

Опубликовал: Максимилиан Алфимов
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoМихаил Дегтярев
Политика
logoВиталий Смирнов
Леонид Слуцкий
Наталья Паршикова
Амир Хамитов
Игорь Ананских
Борис Иванюженков
Российский спортивный фонд
Дмитрий Миляев
logoСергей Карякин
деньги
Государственная дума
logoАлександр Жуков
Министерство спорта России
