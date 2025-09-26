0

Кейн забил 2+ гола в трех матчах подряд. 2.70 – минимум дубль в игре с «Вердером»

«Бавария» и «Вердер» встретятся в 5-м туре Бундеслиги.

Нападающий мюнхенцев Харри Кейн забил минимум 2 мяча в трех последних матчах – хет-трик «Хоффенхайму» (4:1), дубль с «Челси» (3:1) и два гола в ворота «Гамбурга» (5:0).

Букмекеры дают коэффициент 2.70 на то, что 32-летний англичанин отличится минимум дважды в сегодняшней игре. 1.35 – забьет хотя бы один мяч.

Игра состоится 26 сентября, начало – в 21:30 мск.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
