Кейн забил в 8 последних матчах против команд из нижней части таблицы Бундеслиги. 1.34 – забьет «Вердеру»

«Бавария» примет «Вердер» в 5-м туре чемпионата Германии.

Нападающий мюнхенцев Харри Кейн отличился в 8 последних матчах против команд из нижней части таблицы Бундеслиги.

32-лентий англичанин забил 4 мяча в 4 матча против «Вердера» – все голы Кейна были во втором тайме.

Букмекеры дают коэффициент 1.34 на то, что Кейн забьет «Вердеру», идущему на 14-м месте в чемпионате. 2.03 – отличится во втором тайме.

Матч состоится 26 сентября и начнется в 21:30 по московскому времени.