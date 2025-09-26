  • Спортс
  Кейн забил 72 гола в 68 матчах в Бундеслиге, сегодня – дубль «Вердеру». Форвард «Баварии» реализовал все 18 пенальти в лиге
Кейн забил 72 гола в 68 матчах в Бундеслиге, сегодня – дубль «Вердеру». Форвард «Баварии» реализовал все 18 пенальти в лиге

Харри Кейн забивает больше гола за игру в Бундеслиге.

32-летний нападающий сборной Англии и «Баварии» отметился двумя голами в матче 5-го тура против «Вердера» (3:0, второй тайм). Харри забил с пенальти на 45-й минуте и с игры на 65-й.

Теперь на счету Кейна 72 гола в 68 матчах в чемпионате Германии. Также стоит отметить, что Кейн реализовал все 18 пенальти в немецкой лиге.

Напомним, что в АПЛ англичанин забил 213 голов за 320 матчей. Его подробная статистика – здесь.

