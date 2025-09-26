Кейн про «Баварию» без Мюллера: «Уход такого лидера создает давление на других – нужно быть громче иногда. Эта ответственность теперь распределена в команде»
Харри Кейн высказался о значении лидерских качеств Томаса Мюллера для «Баварии».
Бывший полузащитник «Баварии» перешел в «Ванкувер» в начале августа свободным агентом.
«Теперь это сочетание нескольких игроков. Томас всегда был громким лидером, но у нас все еще есть Джош [Йозуа Киммих], Ману [Мануэль Нойер], я, Серж [Гнабри] и еще несколько ребят.
Когда уходит такой лидер, как Томас, это создает давление на других – нужно быть чуть громче в определенных ситуациях, чем раньше. Поэтому теперь лидерство распределено более равномерно по команде.
Но, как видно, у нас очень крепкий коллектив. В нынешней команде отличное чувство единства. Именно так мы начали сезон», – сказал нападающий «Баварии» Харри Кейн в интервью Bild.
Кто победит в мадридском дерби?431 голос
Атлетико
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер Mia San Mia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости