Кейн про «Баварию» без Мюллера: «Уход такого лидера создает давление на других – нужно быть громче иногда. Эта ответственность теперь распределена в команде»

Харри Кейн высказался о значении лидерских качеств Томаса Мюллера для «Баварии».

«Теперь это сочетание нескольких игроков. Томас всегда был громким лидером, но у нас все еще есть Джош [Йозуа Киммих ], Ману [Мануэль Нойер ], я, Серж [Гнабри ] и еще несколько ребят.

Когда уходит такой лидер, как Томас, это создает давление на других – нужно быть чуть громче в определенных ситуациях, чем раньше. Поэтому теперь лидерство распределено более равномерно по команде.

Но, как видно, у нас очень крепкий коллектив. В нынешней команде отличное чувство единства. Именно так мы начали сезон», – сказал нападающий «Баварии» Харри Кейн в интервью Bild.